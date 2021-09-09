OR-код заменит бумажные документы на авто

Автомобилисты могут предъявить свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) сотруднику ГИБДД вместо бумажного документа, для этого нужно приложение «Госуслуги.Авто», сообщается на портале «Госуслуги».

Нововведение действует с 6 сентября. Пока приложение «Госуслуги.Авто» работает в тестовом режиме. После авторизации в него загружаются данные СТС из реестра транспортных средств.

Приложение еще не заменяет бумажные документы — до конца 2021 года инспектор вправе требовать их для проверки.

Позднее в приложении появится возможность оплачивать автомобильные штрафы, загружать данные о техосмотре и страховках, оформлять Европротокол при ДТП, записаться на замену водительских прав и заключать договоры купли-продажи авто онлайн.