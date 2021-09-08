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Спрогнозировано резкое подорожание машин в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Цены на автомобили в России могут вырасти в следующем году на фоне дефицита электроники, сообщил эксперт маркетплейса «Банкавто» (платформа «РГС Банка») Сергей Власов.

«Цены в 2022 году продолжат расти: последствия пандемии сменит дефицит предложения, который станет главным драйвером подорожания», — цитирует РИА Новости Власова.

По его словам, в следующем году продолжится дефицит электроники, поэтому производители будут адаптировать комплектации или останавливать производство. Власов считает, что решением проблемы может стать децентрализация их производства.

«Это весомый повод прибавить к ценнику еще, видя многократное превышение спроса над предложением. Благодатные условия для роста стоимости дополнены нестабильным курсом нацвалюты, подорожавшими комплектующими, а также рисками самих дилеров, которые опасаются снижения продаж и хотят компенсировать недостачу прибыли», — заявил эксперт.

По данным консалтингового агентства Russian Automotive Market Research, средневзвешенная цена автомобиля на российском рынке составляет 1,95 миллиона рублей.

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