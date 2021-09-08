Пациента из Германии с опухолью мозга спасли в клинике Мешалкина

Хирурги новосибирского центра имени Мешалкина сделали операцию гражданину Германии с опухолью мозга, которому отказали европейские врачи.

У 35-летнего гражданина Германии диагностировали опухоль правого полушария мозга на фоне эпилептических приступов. Лучевая и химиотерапия, которые предлагали в европейских клиниках, не избавили бы пациента от этих приступов.

«Опухоль располагалась в функционально значимой зоне, отвечающей за движение левых конечностей. Ранее мужчине отказали в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках, опасаясь сопряженных с операцией рисков», – сообщила пресс-служба центра.

Новосибирским хирургам нужно было удалить опухоль так, чтобы не повредить функционально значимые структуры мозга.

«Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям. Свести к минимуму риск послеоперационных неврологических нарушений удалось благодаря нейрофизиологическому мониторингу в ходе вмешательства, позволяющему контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров», – рассказал нейрохирург Сергей Чернов.

Хирурги удалили опухоль, избежав неврологических осложнений, они сохранили функциональность конечностей мужчины.