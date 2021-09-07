Пропавшие в Кузбассе девочки были убиты

Две десятилетние девочки, не вернувшиеся из школы в Киселевске, найдены мертвыми, подозреваемый в их убийстве задержан, сообщил СК РФ во вторник.

Девочки ушли в школу в понедельник, 6 сентября, и не вернулись. Для их розыска был поднят весь личный состав органов внутренних дел Киселевска. СК по региону возбудил уголовное дело об убийстве.

Тела девочек были обнаружены в одном из заброшенных домов с признаками насильственной смерти. Задержан ранее судимый 41-летний житель города Мыски. С мужчиной работает следователь.

По данным Telegram-каналов, мужчина познакомился с девочками на улице, он купил им семечки и повел в лес под предлогом покормить голубей. Там он изнасиловал и задушил детей.

«Страшные новости из Киселевска сегодня потрясли весь Кузбасс. Убиты 10-летние девочки. Подозреваемый в преступлении уже задержан, с ним работают правоохранители. Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким девочек. Это невосполнимая утрата», — отреагировал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в Instagram.