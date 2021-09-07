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Майнеры стали распродавать жесткие диски после краха

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © Sibnet.ru

Майнеры стали распродавать жесткие диски из-за краха новой криптовалюты Chia, для добычи которой требуются жесткие диски

Токен, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж — пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов (123 тысячи рублей по текущему курсу). Но котировки быстро начали снижаться, и к сентябрю за Chia давали 220 долларов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на портал VNExpress.

Проект преподносился едва ли не как самый экологичный и в то же время доходный. Все, что нужно было пользователям, — установить в системе как можно больше накопителей данных.

Chia привлекла огромное внимание за счет низкого порога входа (на фоне стоимости видеокарт цена HDD и SSD оставалась низкой) и невысоких затрат на электроэнергию, но проект потерпел фиаско.

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Технологии #Гаджеты #Деньги
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