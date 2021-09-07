Электромобилям дадут поблажки на дорогах

Электромобили смогут ездить по полосе движения для общественного транспорта — соответствующий законопроект разработал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Одной из мер поддержки спроса на электромобили является доступ на полосы для маршрутных транспортных средств», — цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

По мнению Кутепова, такое решение позволит увеличить долю электромобилей и гибридных автомобилей в общей совокупности легковых авто в России, а также будет стимулировать граждан приобретать данный вид транспорта.

Сейчас доля электрокаров и гибридов среди легковых машин в России незначительна. На 1 января 2021 года, по данным агентства «Автостат», парк электромобилей составлял 10,8 тысячи единиц, что на 70% больше, чем в 2019 году.