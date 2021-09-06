УАЗ начнет производство электромобиля

УАЗ собирается наладить мелкосерийное производство электрического внедорожника, собранного на базе «Хантера», сообщил директор по маркетингу и продукту компании Максим Куприн.

Презентация модели состоялась в минувшую субботу. Электрический УАЗ — это разработка чешской компании MW Motors, на европейский рынок он пойдет под именем Spartan. Автомобиль получил электродвигатель мощностью 160 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 56 кВт.ч. Запас хода у начальных версий машины составляет 240 километров.

«Производство пилотной партии электрических "УАЗ Хантер" начнется в феврале в Ульяновске», — цитирует «Газете.Ru» Куприна.

По его словам, вся модельная линейка компании получит электрические версии в течение пяти лет. УАЗ рассчитывает найти покупателей на модели с электроприводом, прежде всего, среди корпоративных клиентов, а также государственных структур.

При этом, отметил Куприн, с учетом недавно принятой правительством концепции развития электротранспорта в нашей стране уазовские электромобили могут вызвать интерес и у частных клиентов.