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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ начнет производство электромобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © MW Motors

УАЗ собирается наладить мелкосерийное производство электрического внедорожника, собранного на базе «Хантера», сообщил директор по маркетингу и продукту компании Максим Куприн.

Презентация модели состоялась в минувшую субботу. Электрический УАЗ — это разработка чешской компании MW Motors, на европейский рынок он пойдет под именем Spartan. Автомобиль получил электродвигатель мощностью 160 лошадиных сил и аккумулятор емкостью 56 кВт.ч. Запас хода у начальных версий машины составляет 240 километров.

«Производство пилотной партии электрических "УАЗ Хантер" начнется в феврале в Ульяновске», — цитирует «Газете.Ru» Куприна.

По его словам, вся модельная линейка компании получит электрические версии в течение пяти лет. УАЗ рассчитывает найти покупателей на модели с электроприводом, прежде всего, среди корпоративных клиентов, а также государственных структур.

При этом, отметил Куприн, с учетом недавно принятой правительством концепции развития электротранспорта в нашей стране уазовские электромобили могут вызвать интерес и у частных клиентов.

Тема: Русские машины
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