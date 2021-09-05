Определен самый опасный вид общественного транспорта

Самый опасный вид пассажирского транспорта — микроавтобусы, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах, сообщили эксперты «Росгосстрах», проанализировав структуру страховых выплат пассажирам в 2021 году.
«Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью», — приводит РИА Новости данные экспертов.
По их подсчетам, самые часто встречающиеся травмы — это ушиб мягких тканей, сотрясение головного мозга, перелом ребер, костей носа, перелом лучевой кости, лодыжек. Всего в этом году в компанию поступило 25 обращений от пассажиров городских маршрутов, выплаты по ним превысили 4,5 миллиона рублей.
В то же время по страховым событиям на пригородных маршрутах в этом году в «Росгосстрах» было 19 обращений, и 11 из них — в связи с гибелью пассажиров. В тех случаях, когда речь шла о причинении вреда здоровью, травмы тоже были гораздо серьезнее: переломы костей черепа, переломы верхних и нижних конечностей, сочетанные травмы.
«Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и маршруток с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания», — пояснили в «Росгосстрахе.
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