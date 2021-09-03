Момент смертельного ДТП на трассе в Норильске попал на видео

Водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ, в аварии один погиб, четверо пострадали, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, в пятницу утром на 9 километре автодороги Норильск-Алыкель 58-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.



В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель Toyota Corolla, а также госпитализированы в больницу четыре пассажира. Водитель МАЗа не пострадал.



Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе.