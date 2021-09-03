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Момент смертельного ДТП на трассе в Норильске попал на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УГИБДД по Красноярскому краю

Водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ, в аварии один погиб, четверо пострадали, сообщает УГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительной информации, в пятницу утром на 9 километре автодороги Норильск-Алыкель 58-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовым автомобилем МАЗ.

В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель Toyota Corolla, а также госпитализированы в больницу четыре пассажира. Водитель МАЗа не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, движение на данном участке осуществляется реверсивно по одной полосе.

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Красноярск #Происшествия
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