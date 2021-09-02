НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Пассажиры запутались в рейсах аэропорта Толмачево

Источник:
Sibnet.ru
313 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пассажиры утренних рейсов в Сочи из новосибирского аэропорта Толмачево опоздали на вылет из-за путаницы и отсутствия объявления посадки. Представитель аэропорта Толмачево сообщила Sibnet.ru, что ответственность за объявление посадки несет авиакомпания.

«Не сделали объявлений для пассажиров в Сочи, нас чуть не посадили в этот самолет, и третий раз перенесли рейс (до Москвы). В итоге мы никуда не улетели, а часть пассажиров рейса в Сочи не нашли свой самолет и опоздали», — описал ситуацию пассажир в соцсетях.

По словам представителя аэропорта, рейс из Новосибирска в Москву в четверг переносили три раза из-за метеоусловий.

«На информационных табло высвечивались гейты (выходы) к каждому рейсу, вся информация на табло была, почему пассажиры не смотрят, это их выбор. Объявлять — это обязанность авиакомпании», — сказала представитель аэропорта Толмачево.

Еще по теме
Прокуратура нашла нарушения у новосибирского «мусорного» оператора
Омский оперштаб озвучил решение по празднованию Дня города
Новый фильм «Неизвестная Россия» посвятили томским подземельям
Красноярский край вылетел из десятки лучших регионов по уровню жизни
смотреть все
Новосибирск #Город
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Заморозки пообещали омичам
Директора новосибирской компании осудили за два падения в шахту лифта
Омичи руками перевернули попавшую в ДТП маршрутку. ВИДЕО
Пассажиры запутались в рейсах аэропорта Толмачево
Самое популярное
Как «Лицей Ростелеком» заменил репетиторов
США построят гравитационный аккумулятор
Microsoft выпустила новую сборку Windows 11
Новый штраф придумали для водителей
Обсуждение (0)
О самом главном
Лечат душу: как «работают» внезапно подаренные цветы
Брачный контракт: как составить и кому пригодится
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Эксперты назвали самые безопасные презервативы
На языке кошек: как понять питомца
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Все статьи
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Захарова предложила Украину переименовать в Укрусь
25
МИД предупредил об охоте США за россиянами
23
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей военнослужащим
22
Путин указал на упущенные демографические возможности России
19
Талибы убили известного афганского певца
Sibnet.Ru