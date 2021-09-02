Пассажиры запутались в рейсах аэропорта Толмачево

Пассажиры утренних рейсов в Сочи из новосибирского аэропорта Толмачево опоздали на вылет из-за путаницы и отсутствия объявления посадки. Представитель аэропорта Толмачево сообщила Sibnet.ru, что ответственность за объявление посадки несет авиакомпания.

«Не сделали объявлений для пассажиров в Сочи, нас чуть не посадили в этот самолет, и третий раз перенесли рейс (до Москвы). В итоге мы никуда не улетели, а часть пассажиров рейса в Сочи не нашли свой самолет и опоздали», — описал ситуацию пассажир в соцсетях.

По словам представителя аэропорта, рейс из Новосибирска в Москву в четверг переносили три раза из-за метеоусловий.

«На информационных табло высвечивались гейты (выходы) к каждому рейсу, вся информация на табло была, почему пассажиры не смотрят, это их выбор. Объявлять — это обязанность авиакомпании», — сказала представитель аэропорта Толмачево.