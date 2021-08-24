Самбо и дзюдо потеряли «великого спортсмена» в лице Путина

Президент России Владимир Путин, когда занимался самбо и дзюдо, тактически правильно выстраивал схватку, возможно, он стал бы великим спортсменом, заявил глава Международной федерации самбо Василий Шестков.

«Путин выступал на соревнованиях, показывал высокие результаты, но на каком-то этапе принял решение, что будет учиться на юридическом факультете. Возможно, самбо и дзюдо потеряли великого спортсмена, но зато страна нашла великого президента», — сказал Шестаков в интервью RT.

По мнению главы FIAS, российский лидер мог бы добиться больших успехов в спорте, если бы не выбрал другую сферу деятельности.

«Он был технически грамотным, правильно выстраивал тактически схватку. Главное, у него была огромная сила воли, как это и должно быть у спортсмена. Все это присутствовало в достаточной степени», — отметил Шестаков.

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет, является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо, а также обладает званием «Заслуженного тренера России по самбо».