Россия испытает «оружие будущего»

Бронетехнику на колесной платформе «Бумеранг» испытают в России, западные эксперты уже назвали новые российские машины «оружием будущего».

Бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17 вышли на государственные испытания, в ближайшее время ожидается поступление опытно-промышленная партия машин в боевые части, рассказал член коллегии военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко.

По его словам, количество машин, которые получат военные, определит новая программа вооружений. Большой внутренний объем техники на платформе «Бумеранг» позволит разместить все необходимые системы для создания комплексов связи и разведки.

От старых БТР машины отличаются передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Это повышает защищенность от обстрела передней проекции и позволяет осуществлять посадку и высадку десанта с кормы.

Унифицированная боевая платформа шифра «Бумеранг» может нести различные дистанционно-управляемые боевые модули, включая перспективный АУ-220М «Байкал» с 57-миллиметровой пушкой, а также получила многослойную защиту с использованием керамических элементов.