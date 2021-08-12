Xiaomi снизит цены на смартфоны для россиян

Компания Xiaomi начала поставлять смартфоны в Россию напрямую, это позволит снизить цены на продукцию. Для прямых поставок будет использоваться дочерняя компания китайского производителя ООО «Сяоми», сообщает пресс-служба Xiaomi.

«Мы приложим все усилия, чтобы поставить в Россию еще больше устройств в течение года», — говорится в сообщении компании. Пока объем прямых поставок небольшой, но он будет постепенно расти.

Согласно отчету аналитического центра GS Group, 90% поставок смартфонов Xiaomi в России сейчас приходятся на три основных дистрибьютора — diHouse, «Марвел-Дистрибуция» и DNS. Однако производитель намерен ужесточить контроль над экспортом.

По оценке участников рынка, прямые поставки позволят снизить розничную цену на смартфоны на 10–15%. В результате они приблизятся по стоимости к устройствам, которые ввозятся в Россию по серым схемам, пишет «Коммерсантъ».

Ранее по итогам июня Xiaomi впервые стала брендом номер один среди смартфонов, сместив с вершины традиционных лидеров — IPhone и Samsung. Месячная доля компании в мировых продажах смартфонов составила 17,1%, это лучший показатель среди производителей.