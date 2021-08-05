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ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Всем государствам необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин», — заявил он.

Эксперты ВОЗ отмечают, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся.

Отказ от ревакцинации позволит распределять препараты более справедливо, что в итоге должно позволить привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране. Однако вполне вероятно, что мораторий в итоге придется продлить.

Ранее ревакцинация от коронавируса началась в ряде российских регионов. Согласно рекомендациям медиков, повторную прививку нужно сделать через полгода после получения первой. В России граждан ревакцинируют вакциной «Спутник Лайт».

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