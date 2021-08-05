ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса

Всем государствам необходимо ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Мы призываем всех, у кого есть влияние, олимпийских атлетов, инвесторов, бизнес-лидеров, религиозных лидеров и каждого отдельного человека в его семье и сообществе поддержать наш призыв на мораторий для дополнительных доз вакцин», — заявил он.

Эксперты ВОЗ отмечают, что в мире возникло глобальное неравенство в доступе к вакцинам от COVID-19, в более бедных странах полностью привито или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых, где вакцины производятся.

Отказ от ревакцинации позволит распределять препараты более справедливо, что в итоге должно позволить привить к сентябрю как минимум 10% населения в каждой стране. Однако вполне вероятно, что мораторий в итоге придется продлить.

Ранее ревакцинация от коронавируса началась в ряде российских регионов. Согласно рекомендациям медиков, повторную прививку нужно сделать через полгода после получения первой. В России граждан ревакцинируют вакциной «Спутник Лайт».