НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Семь стран потребовали от России уйти из Абхазии и Южной Осетии  

Источник:
РБК
619 4
Фото: Mil.ru / CC BY 4.0

Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении, приуроченном к годовщине событий 2008 года.

Представители стран выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией. «Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Южной Осетией <...>, а также ее шаги по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право», — приводит РБК заявление.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала наносить удары по Цхинвалу.

Москва объявила о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население. Противостояние длилось пять дней. В результате грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси.

Еще по теме
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Лукашенко приказал перекрыть белорусскую границу
Грузинский политик попросила Путина о помощи
Депутат Госдумы посчитал слова Зеленского «жалким лепетом»
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Дым от пожаров в Якутии затянул Байкал
Шойгу в Новосибирске проверил работу над беспилотником «Охотник»
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Сергей Шойгу посетит «Красмаш»
Самое популярное
Предупреждающий о камерах знак оставят только в одном месте
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
Китай ударными темпами стал наращивать ядерный арсенал
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин нанес газовый удар по США
Зеленский призвал жителей Донбасса покинуть регион
Семь стран потребовали от России уйти из Абхазии и Южной Осетии  
ВОЗ призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
37
Пенсии перестало хватать на лекарства и еду
22
Ученые открыли пользу кастрации для мужчин
22
Чубайс рассказал о последствиях революции в энергетике
21
Набиуллина посоветовала привыкнуть к инфляции в России
21
Цена бензина Аи-92 обновила рекорд
Sibnet.Ru