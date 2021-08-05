Семь стран потребовали от России уйти из Абхазии и Южной Осетии  

Франция, США, Великобритания, Норвегия, Ирландия, Эстония и Албания призвали Россию отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Сегодня мы вновь призываем Российскую Федерацию <...> незамедлительно вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии», — говорится в сообщении, приуроченном к годовщине событий 2008 года.

Представители стран выразили сожаление по поводу того, что территориальная целостность Грузии продолжает нарушаться Россией. «Мы осуждаем незаконное военное присутствие России и осуществление контроля над Абхазией и Южной Осетией <...>, а также ее шаги по аннексии этих грузинских регионов. Действия России явно нарушают международное право», — приводит РБК заявление.

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года. Этому предшествовал вооруженный конфликт в Южной Осетии. В ночь на 8 августа 2008 года Грузия ввела в регион войска и начала наносить удары по Цхинвалу.

Москва объявила о начале операции «по принуждению к миру», заявив, что российские военные будут проводить миротворческую миссию и защищать мирное население. Противостояние длилось пять дней. В результате грузинских военных вытеснили за пределы региона, российские части вошли в Грузию и остановились под Тбилиси.