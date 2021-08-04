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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Только десятая часть новосибирцев довольна своей зарплатой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 90% жителей Новосибирской области недовольны своими зарплатами. Больше всего тех, кого устраивает уровень дохода, – в банковском секторе, выяснили аналитики HH.ru.

Согласно данным соцопроса, только 11% новосибирцев довольны своими зарплатами. Еще 89% нынешняя зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой довольны представители банковской сферы, IT, строительной и транспортной сфер. Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала.

По данным аналитиков сервиса, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам июля составила 43,5 тысячи рублей, а средняя ожидаемая – 45 тысяч.

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1voland1

У Пыни всё стабильно и по плану

corrector

Ну как обошлась - обошлась мос бюджету , да ушла в карманы частных лиц, имена которых известны..

Uynachalnica

ЦитатаВ 2016 году Владимир Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм,...

scaur

Да уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.
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