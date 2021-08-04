Только десятая часть новосибирцев довольна своей зарплатой

Почти 90% жителей Новосибирской области недовольны своими зарплатами. Больше всего тех, кого устраивает уровень дохода, – в банковском секторе, выяснили аналитики HH.ru.

Согласно данным соцопроса, только 11% новосибирцев довольны своими зарплатами. Еще 89% нынешняя зарплата не устраивает.

Чаще других своей зарплатой довольны представители банковской сферы, IT, строительной и транспортной сфер. Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала.

По данным аналитиков сервиса, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам июля составила 43,5 тысячи рублей, а средняя ожидаемая – 45 тысяч.