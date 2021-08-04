Только десятая часть новосибирцев довольна своей зарплатой

Фото: © Sibnet.ru
Почти 90% жителей Новосибирской области недовольны своими зарплатами. Больше всего тех, кого устраивает уровень дохода, – в банковском секторе, выяснили аналитики HH.ru.
Согласно данным соцопроса, только 11% новосибирцев довольны своими зарплатами. Еще 89% нынешняя зарплата не устраивает.
Чаще других своей зарплатой довольны представители банковской сферы, IT, строительной и транспортной сфер. Недовольных больше всего среди представителей высшего менеджмента и административного персонала.
По данным аналитиков сервиса, средняя предлагаемая зарплата в Новосибирской области по итогам июля составила 43,5 тысячи рублей, а средняя ожидаемая – 45 тысяч.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
correctorНу как обошлась - обошлась мос бюджету , да ушла в карманы частных лиц, имена которых известны..
UynachalnicaЦитатаВ 2016 году Владимир Путин посетил этот монастырь и дал поручение восстановить и основной храм,...
scaurДа уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.