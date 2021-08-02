Первый трансгендер в истории Олимпиады провалилась

Первый в истории олимпийского движения трансгендер, новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард завершила выступление на Играх в Токио, не сумев взять начальный вес.

43-летняя спортсменка была заявлена в весовой категории свыше 87 килограммов. Она сделала три неудачные попытки в рывке (на 120, 125 и 125 килограммов). В итоге спортсменка завершила свое выступление досрочно.

Хаббард квалифицировалась на Игры как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Она сменила пол в 2012 году, до этого выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина и не показывала особых результатов.

После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.