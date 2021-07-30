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Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: Samsung Newsroom / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Платежный сервис Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из-за патентного спора, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом разбирательств стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Эксперты выявили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет «Сквин СА», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Суд запретил корейской фирме ими пользоваться. Тем не менее у Samsung есть 30 дней, чтобы опротестовать это решение. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, компания может обжаловать его в вышестоящей инстанции, оспорить сам патент из-за отсутствия в изобретении новизны или выкупить саму лицензию у «Сквин СА».

В Samsung Electronics изданию сообщили, что изучают документы. Там отметили, что никаких изменений в оперативной деятельности Samsung сейчас не планируется.

Доля Samsung Pay на рынке мобильных платежей — 17%, по данным Национального агентства финансовых исследований.

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Технологии #Гаджеты #Деньги
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Топ комментариев

cre

6 лет никто ничего не замечал?

putil-sergej

никогда такого не было и вот опять.

turan601

slavaynin дай свою краткую биографию, напиши хотя бы кем ты работаешь? или хотя бы с какой ты планеты

Nik3316

что там Максимка пел, про светлое Европейское будущее Украины...
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