Samsung Pay оказался под угрозой запрета в России

Платежный сервис Samsung Pay оказалась под угрозой запрета в России из-за патентного спора, следует из решения Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co., Ltd. Предметом разбирательств стал патент, заявку на который подали в декабре 2013 года. Эксперты выявили в работе Samsung Pay применение технологий, правами на которые владеет «Сквин СА», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на решение суда.

Суд запретил корейской фирме ими пользоваться. Тем не менее у Samsung есть 30 дней, чтобы опротестовать это решение. По мнению старшего партнера юридической фирмы Intellect Максима Лабзина, компания может обжаловать его в вышестоящей инстанции, оспорить сам патент из-за отсутствия в изобретении новизны или выкупить саму лицензию у «Сквин СА».

В Samsung Electronics изданию сообщили, что изучают документы. Там отметили, что никаких изменений в оперативной деятельности Samsung сейчас не планируется.

Доля Samsung Pay на рынке мобильных платежей — 17%, по данным Национального агентства финансовых исследований.