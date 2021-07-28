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«Ласточку» из Екатеринбурга задумали продлить до Омска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Бесплатный фотобанк / Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Федеральная пассажирская компания начала рассматривать возможность запустить скоростные электропоезда – «ласточки» из Екатеринбурга в Омск.

«В рамках развития межрегиональных перевозок подвижным составом "Ласточка" между Свердловской и Омской областями в Федеральной пассажирской компании в настоящее время идут обсуждения и ведутся необходимые расчеты по проекту», – сообщил представитель компании изданию E1.

Окончательное решение по этому вопросу пока не принято. «Ласточки» запустят, если предварительные расчеты экспертов покажут выгодность таких перевозок.

Скоростные электропоезда «Ласточка» начали курсировать на Свердловской железной дороге в 2015 году. Изначально они ездили по области, но в 2019 году географию расширили: теперь скоростные электрички связывают Екатеринбург с Пермью, Курганом и Тюменью.

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Омск #Транспорт и дороги
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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

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Desput

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