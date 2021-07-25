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Виталина Бацарашкина принесла России первое олимпийское золото

Источник:
ТАСС
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Фото: © Олимпийский комитет России

Россиянка Виталина Бацарашкина в напряженной борьбе заняла первое место и принесла России первое золото Олимпийских игр в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

«Конечно же, это большой успех для Бацарашкиной, она была готова к такому результату, долго шла к нему», — сказал ТАСС глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. Он отметил, что стрелки в очередной раз «пополняют медальный запас нашей олимпийской команды» и призвал всех на них равняться.

Бацарашкина набрала 240,3 очка и установила олимпийский рекорд. Второе место заняла болгарка Антоанета Костадинова (239,4), опережавшая россиянку перед финальной сессией на 0,9 очка, но Бацарашкина смогла отыграть первым выстрелом 0,4 очка, а в заключительной попытке опередила соперницу на 1,4 очка. Бронза досталась китайской спортсменке Цзян Жаньсинь (218,0).

В финале у женщин произошел сбой электроники. Система не зафиксировала выстрел Бацарашкиной в отведенные 50 секунд. Судьи сначала записали россиянке ноль баллов, но после совещания разрешили ей сделать повторный выстрел, установив, что в случившемся виновата электроника, а не человек, сообщает служба информации Олимпийского комитета.

Бацарашкиной 24 года. Она является серебряным призером Олимпиады 2016 года. Также в активе спортсменки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2018 года, победа на Европейских играх 2019 года.

Ранее серебро в стрельбе из пневматической винтовки с расстояния 10 метров завоевала Анастасия Галашина, бронзы удостоился тхэквондист Михаил Артамонов. Сборная России делит с австралийцами четвертое место в медальном зачете, обе команды завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой наградам.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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