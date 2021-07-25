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Привитые от коронавируса оказались уязвимы для гамма-штамма

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинированные от коронавируса могут заразиться гамма-штаммом — прививка защищает только от тяжелого протекания болезни, сообщила директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

«Любой вирус может пробить иммунную систему. Просто если иммунная система совсем не готова к встрече с ним, то ущерб будет сильнее. Если человек привит, то, либо он сумеет отразить атаку, либо, если вирус пробьется, он нанесет небольшой вред. Поэтому никто никогда не отрицал, что на 100% защищены все вакцинированные», — сказала Попович в интервью РБК.

По ее словам, гамма-штамм очень заразен, но летальность в случае заражения данным вариантом ниже, чем при заражении дельта-штаммом.

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«Вирус развивается, растет, но пока что самые плохие характеристики имеет не "гамма", а "дельта". Поэтому заболеваемость среди привитых вполне возможна — той формой вируса, который распространен», — заключила эксперт.

ВОЗ ранее внесла четыре штамма SARS-CoV-2 в список «вызывающих озабоченность»: альфа (британский), бета (южноафриканский), гамма (бразильский) и дельта (индийский). Последний, по оценкам экспертов, вдвое заразнее изначальной, уханьской, версии SARS-CoV-2, при этом продолжает мутировать.

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