Временная защита: сколько живут антитела после прививок и болезни?

После перенесенного коронавируса или вакцинации у человека вырабатываются антитела. Они защищают его от заболевания. Как долго сохраняются антитела в организме и надо ли измерять их количество?

Антитела — это молекулы, вырабатываемые иммунной системой, с помощью которых организм борется с любым «чужеродным вторжением». Молекулы называются «иммуноглобулины» (сокращенно Ig), разделяются на несколько классов и обозначаются латиницей (А, М, G, Е, D).



При встрече с возбудителем инфекции клетки иммунной системы распознают его как чужеродное, начинается выработка антител класса IgM к этому возбудителю, образовываются антитела класса IgG. Таким образом иммунная система уничтожает и «запоминает» возбудитель, чтобы быстрее с ним справиться в случае повторной встречи.

Переболел коронавирусом. Сколько держатся антитела?

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус», прививку от болезни надо ставить через шесть месяцев после болезни, считается, что столько в организме сохраняются антитела.

Но полгода — это в среднем. Закономерности, точно говорящей о динамике изменения титра антител после перенесенного CОVID-19, справедливой для всех, нет.

«У части переболевших антитела снижаются достаточно быстро, иногда до неопределяемого уровня. Один из немногих фактов – у легко переболевших в массе своей антитела снижаются быстрее, хотя и не у всех. Как это связано с особенностями организма – пока однозначного ответа нет», — сказал Sibnet.ru врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро - Сибирь» Андрей Поздняков.

Надо ли следить за антителами после болезни?

По словам Позднякова, каких-либо официальных рекомендаций по контролю уровня антител нет — в силу отсутствия общепризнанных критериев защиты от заболевания, привязанных к количеству IgG. Пока опираются только на сроки давности перенесенного заболевания.

«Мое мнение – это временная ситуация. В будущем критерии появятся», — сказал собеседник.

Какой уровень антител считается низким?

При разработке тест-системы от производителя «Вектор-Бест» уровни антител тестировались по уровню защиты от заболевания на реакции нейтрализации вируса.

«Что это такое? Культура вируса обрабатывается сывороткой от пациента с определенным уровнем антител. Если вирус после этого инактивируется (погибает) полностью – значит, данный уровень антител является защитным. Если не погибает – значит данного уровня антител недостаточно, нужно повышать антитела – вакцинироваться», — пояснил Поздняков.

По инструкции данного производителя, уровень антител класса IgG к SARS-CoV-2 ниже 80 международных единиц является низким с точки зрения защиты от заболевания. Уровень выше 150 единиц – высоким вируснейтрализующим.

Как долго держатся антитела после прививки?

По словам эксперта, на этот вопрос четкого ответа с конкретными сроками пока нет. У части вакцинированных людей антитела снижаются через несколько месяцев, иногда до неопределяемого уровня. У другой части, наоборот, остаются на достаточно высоком уровне более полугода после введения первой дозы вакцины.

#Новости COVID19 Чем привиться от коронавируса

При этом есть разница вакцинации различными вакцинами имеется. «Спутник V» в качестве антигена, стимулирующего выработку антител, использует S-белок SARS-CoV-2. Соответственно, после вакцинации данным препаратом вырабатываются антитела класса IgG только к S-белку. К другим белкам вируса антител нет.

«КовиВак» в качестве антигенов для выработки антител использует инактивированный (убитый) вирус. Соответственно, после вакцинации данным препаратом в крови могут обнаруживаться антитела к различным антигенам вируса.

«"ЭпиВакКорона", по заявлению разработчиков, в качестве антигенов использует определенные пептиды вируса, соответственно, антитела вырабатываются к ним. Проверить наличие антител после вакцинации данным препаратом можно с помощью тест-системы от разработчиков вакцины», — уточнил Поздняков.

Нужно ли проверять антитела после прививки?

«Сложный и неизученный пока вопрос. По причине того, что еще непонятно соответствие количества антител уровню защиты от заболевания и тяжелого течения COVID-19. Работа в этом направлении разработчиками тест-систем ведется», — сказал инфекционист.

Например, «Вектор-Бест» в инструкции к своей новой тест-системе количественного измерения антител класса IgG к SARS-CoV-2 опубликовал интервалы, соответствующие высокому, среднему и низкому уровню защиты от заражения COVID-19.

Но пока в рекомендациях Минздрава РФ и, например, FDA в США, не прописаны уровни антител, позволяющие отодвинуть или, наоборот, экстренно провести вакцинацию и ревакцинацию. Пока прописаны только сроки: шесть месяцев после перенесенного заболевания или после вакцинации – это показание, соответственно, к вакцинации или ревакцинации.

«Не считаю, что это правильное и идеальное решение на перспективу. На период пандемии, подъема заболеваемости – может быть. Далее, как мне кажется – все равно появятся доказанные диапазоны количества антител, позволяющие объективно оценить реальную необходимость в ревакцинации», — отметил собеседник.