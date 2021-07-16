Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса

«Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в России применяются четыре вакцины от коронавируса. Чем они отличаются, какая эффективнее и как выбрать подходящую для себя?

Чем отличаются вакцины

«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») относится к типу комбинированных векторных. В ее составе — неспособные к размножению аденовирусы-векторы (26-го и пятого типа), в которых вставили ген коронавирусного S-белка. После введения препарата клетки организма начинают производить белок, а иммунная система вырабатывает антитела. Двухкомпонентный препарат.

«ЭпиВакКорона» — пептидная вакцина. Состоит из рекомбинантных (синтетических) белков вируса (пептидов). Они заставляют иммунную систему вырабатывать антитела к COVID-19, запоминать и в дальнейшем нейтрализовать вирус. Двухкомпонентный препарат.

«КовиВак» — инактивированная («мертвая») вакцина. В ее основе — коронавирус, лишившихся инфекционных свойств, но способный заставить иммунитет вырабатывать антитела. Двухкомпонентный препарат.

«Спутник Лайт» — векторный препарат на основе аденовируса человека 26-го типа. По сути, первый компонент «Спутника V». Но не является альтернативой первому «Спутнику». Его планируют использовать для быстрого формирования популяционного иммунитета к COVID-19 в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса, а также для вакцинации переболевших и ревакцинации. Однокомпонентный препарат.

Побочные эффекты

«Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»). В июле британский журнал Nature написал о первой российской вакцине против коронавируса, как об одной из самых удачных вакцин в мире в плане эффективности и низкой частоты встречаемости нежелательных реакций, а также отсутствия серьезных побочных реакций.

Тем не менее, в инструкции к препарату сказано о возможных головных болях, слабости, повышении температуры до 39 градусов, боли в месте укола, тошноте и увеличении лимфоузлов. Однако, по словам директора центра имения Гамалеи (разработчика вакцины) Александра Гинцбурга, у 85% привитых не наблюдается проявления побочных эффектов.

«ЭпиВакКорона». Побочными действиями вакцины указаны боль в месте введения и кратковременное повышение температуры не выше 38,5 градуса. Также возможны озноб, повышение температуры, артралгия, миалгия, астения, общее недомогание, головная боль, реже — тошнота, диспепсия, снижение аппетита, иногда — увеличение регионарных лимфоузлов.

Но разработчики вакцины утверждают, что «ЭпиВакКорона» подтвердила свой высочайший профиль безопасности. И только у незначительного количества добровольцев была болезненность в месте инъекции, других нежелательных эффектов выявлено не было, пишут «Известия» со ссылкой на слова директора центра «Вектор» (разработчик вакцины) Рината Максютова.

«КовиВак». В клинических исследованиях наиболее частыми были местные реакции: уплотнение в месте инъекции (до 1% вакцинируемых), головная боль (2%) и кратковременное повышение температуры тела (до 1%). Тяжелых реакций при вакцинации не зафиксировано.

«Спутник Лайт». Клинические исследования показали, что побочным эффектом этой вакцины было повышение температуры тела (до 7% привившихся).

Но точно предсказать, как среагирует конкретный человек на конкретную вакцину, сложно. «Предотвратить появление побочных эффектов невозможно. Косвенно можно спрогнозировать, что человек, имеющий выраженную реакцию на любые прививки, также стандартно отреагирует на вакцину от SARS-CoV-2», — объяснил Sibnet.ru врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Аллергия на прививку

Аллергические реакции не являются допустимыми побочными эффектами прививок от коронавируса, но возможны, так как аллергия бывает на все.

На практике имеющиеся вакцины показали низкий процент возникновения побочных реакций.

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Тяжелые аллергические реакции на российские вакцины не были выявлены ни в ходе клинических испытаний, ни с момента введения в гражданский оборот.

Аллергия может стать противопоказанием к вакцинации, но только если она тяжелая. То есть если человек реагирует на пыльцу или кошку, то от вакцинации медики отказываться не рекомендуют.

Но если в анамнезе у пациента были тяжелые аллергические реакции именно на прививки (анафилактический шок, отек Квинке), об этом обязательно нужно сообщить перед тем, как ставить вакцину. Скорее всего, в этом случае врач даст медотвод и запретит прививаться.

Почему после прививки заражаются коронавирусом

Ни одна противовирусная прививка не защитит от заражения. Если человек «вдохнет» вирус гриппа, то он неизбежно попадет в организм. А прививка от клещевого энцефалита не сделает так, чтобы клещ не нападал на человека.

«Вакцина от коронавирусной инфекции не защищает от того, что человек не заразится. Она защищает от того, чтобы не погибнуть, чтобы не было осложненной формы COVID-19», — объяснил главный внештатный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов.

То есть вакцина может гарантировать, что в подавляющем большинстве случаев человек не умрет от инфекции, и перенесет болезнь легче, чем непривитый. Так как его иммунитет будет натренирован и готов отразить атаку вируса. Это подтверждается статистикой. По данным Центра имени Гамалеи, из 3,8 миллиона привитых заболело 0,027%. Все они перенесли болезнь легче тех, кто не вакцинировался от COVID-19.

Что делать после прививки

После прививки рекомендуется избегать любых чрезмерных нагрузок в течение двух-трех дней даже при отсутствии местных и общих нежелательных реакций.

Важно помнить, что в течение определенного срока после начала вакцинации (не менее 1 месяца) организм поэтапно формирует иммунологическую защиту против SARS-CoV-2. И особенно важно соблюдать все эпидемиологические меры защиты от заражения коронавирусом (маски, перчатки, социальная дистанция), чтобы не инфицироваться на стадии, когда иммунитет еще «не созрел».