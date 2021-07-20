Запомнить и убить: как работают антитела после прививки

Для формирования иммунного ответа после прививки против коронавируса нужно время. Медики объяснили, через сколько в организме появляются антитела и как вообще работает вакцина.

Большинство антиковидных российских вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак») — двухкомпонентные. То есть нужно поставить две прививки для формирования полноценного иммунного ответа.

Первый компонент вакцины заставляет организм вырабатывать антитела. Второй — закрепляет и усиливает эффект и формирует более стойкий и длительный иммунитет, который называют «иммунитетом памяти».

Как появляются антитела

Антитела — молекулы, вырабатываемые иммунной системой, с помощью которых организм борется с любым «чужеродным вторжением».

При попадании в организм возбудителя инфекции с ним вступают в контакт клетки иммунной системы — Т-лимофциты. Они распознают чужеродное вещество и его особенности. Иммунная система начинает вырабатывать антитела к возбудителю.

Задачи иммунной системы — не просто уничтожить чужеродных захватчиков, но и «запомнить» возбудитель, чтобы без промедления атаковать в будущем.

При повторном инфицировании антитела вырабатываются быстро, в большом количестве и нейтрализуют вирус без всяких последствий для организма, поясняет главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Как быстро формируется иммунитет

После прививки от коронавируса антитела (в данном случае — иммуноглобулины класса G) начинают образовываться в организме человека на третьей неделе после введения первого компонента вакцины. Полностью иммунный ответ, по заявлениям разработчиков, формируется в среднем через шесть недель после начала вакцинации.

«Уровень антител все производители вакцин в РФ рекомендуют "измерять" не ранее, чем через 42 дня от начала вакцинации. То есть после введения первого компонента», — комментирует Sibnet.ru Поздняков.

Замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов также считает, что «рабочий» иммунитет после вакцинации против коронавируса вырабатывается у человека не ранее, чем через 32-45 дней.

То есть организму в любом случае нужно время, чтобы сформировать иммунный ответ и, если не соблюдать меры профилактики, то в этот период можно заразиться коронавирусом и заболеть.

По заверению экспертов, болезнь в этом случае пройдет легче. Но если заражение COVID-19 произошло сразу после первой дозы прививки, ставить второй компонент уже не рекомендуется, сообщает сайт стопкоронавирус.рф.

Как работает вакцина против COVID-19

Российские вакцины от COVID-19 не содержат живой вирус. «Спутник V» создан на основе аденовируса, неспособного к размножению, и гена S-белка коронавируса. «ЭпиВакКорона» состоит из синтетических белков вируса (пептидов), а в основе «КовиВак» инактивированный («мертвый») вирус.

То есть вакцина не может заразить человека. Она только знакомит иммунные клетки организма с фрагментами генетического материала коронавируса.

Принцип действия вакцин против COVID наглядно и очень доступно объяснили мультипликаторы из Китая, разместив ролик в видеосервисе Bilibili. Он стал весьма популярен и был переведен на разные языки.

Почему лучше привиться, чем переболеть?

Потому что лучше участвовать в учениях, чем оказаться на настоящем поле боя, отмечают медики.

К тому же, вакцины «обучают» иммунитет атаковывать вирус сразу по наиболее уязвимым местам, а значит, убивать максимально эффективно и быстро.

После вакцинации, даже если поставлены оба компонента и сформирован иммунитет, человек может заразиться, но не заболеет, либо перенесет болезнь легче и почти полностью исключит риск смертельного исхода.