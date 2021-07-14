Футбольный талисман Забивака стал антиковидным Прививакой

Житель Москвы Антон Шутов придумал символ вакцинации от коронавируса — волка Прививаку. Прототипом для ироничного медицинского персонажа послужил ушедший на пенсию футбольный Забивака — маскот Чемпионата мира. Почему «жертвой» антиковидного творчества стал Забивака, и что думают об этом профессиональные маркетологи?

Шутов разместил пост в Facebook, представив на суд подписчиков волка Прививаку — талисмана вакцинации против COVID-19. Это переработанный российский талисман ЧМ по футболу 2018 года волк Забивака.

«Я думаю, он (Забивака) был бы рад послужить еще одной благой цели — распространению информации о пользе прививок», — прокомментировал Sibnet.ru автор.

Как пояснил Шутов, Прививака — это потолстевший на самоизоляции талисман. Он выпинывает вирус за пределы штрафной. Прививака невесел, потому что у него температура и кружится голова — побочка вакцинации.

Четыре шприца символизируют четыре вакцины, производимые в России, они же образуют крылья — символ борьбы со страхом перед пандемией. Надпись на футболке символизирует самоиронию, которую у россиян не отнять.

Шприцы, вирус и другие детали Шутов придумал сам, также как и имя персонажа. И, как оказалось, не одного. У Прививаки есть друг — Умирака. Этот персонаж не захотел прививаться, так как считал, что вакцина недостаточно изучена. Потом он заболел, пролежал на ИВЛ две недели и умер.

«На картинке его нет, но он может присутствовать на рекламных материалах в качестве покаявшегося духа», — добавил автор.

Антропоморфного волка Забиваку разработала студентка кафедры графического дизайна Томского государственного университета Екатерина Бочарова. Во время голосования он обошел тигра и кота.

«Я — молодец»

Официально ни у вакцинации, ни у противоковидной кампании в целом символов-талисманов нет. И, как считают маркетологи, возможно, напрасно.

«Здесь используется эмоциональная связь человека с дорогим существом, такой эффект "ми-ми-ми". То есть, хорошая собака (волк) прививается, и ты, если хороший, тоже можешь прививаться, и все будет хорошо», — объяснила новосибирский маркетолог Лада Юрченко.

Однако она высказала некоторые сомнения именно по отношению к теме коронавируса. Подобные символы воспринимались бы безусловно позитивно в контексте вакцинации, например, против гриппа. А все, что связано с коронавирусом, вызывает у людей высокую тревожность.

«Она (тревожность) связана с недостатком рациональной информации — и в силу непонятности самой проблемы, и в силу непредсказуемости. И, конечно, такие фоновые вещи сильного воздействия не окажут, но могут создать эффект эмоционального поглаживания — "я привился и я — молодец, вот тебе конфетка"», — сказала Юрченко.

При этом есть риск и того, что часть аудитории подобный маркетинг воспримет негативно, например, антипрививочники.

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Маркетолог из Улан-Удэ Ольга Гануленко согласна, что digital-персонажи или бренд-персонажи, действительно, способны формировать эмоциональный отклик у аудитории: «Их наделяют образами и характеристиками, которые резонируют с целевой аудиторией, это вызывает положительные эмоции, которые человек фиксирует и переносит на отношение к бренду».

При этом специалист тоже подчеркнула: «Это работающая, но непростая технология».

Волка Прививаку, как саму идею создания бренд-персонажа, она назвала хорошим: вакцинация это стресс, страх, неизвестность, опасения. А значит, нужна полноценная PR-кампания по снятию общественного стресса.

«Как элемент, могут быть и персонажи, и символы, которые снижают уровень стресса, формируют позитивное инфополе, желание стать сопричастным... Но это должно быть продуманно, нативно и разумно», — заключила маркетолог.