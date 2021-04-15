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Реклама зоопарка с лемуром в пиджаке вызвала споры в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © vk.com/svodka_nsk

Новосибирский зоопарк прорекламировал Декаду пожилого человека с помощью баннера с лемуром в пиджаке. Новосибирцы начали обсуждать плакат в соцсетях – многих он возмутил. Руководство учреждения поспешило оправдаться.

На баннере, посвященном Декаде пожилого человека в зоопарке, изображен лемур в пиджаке. Новосибирцы в соцсетях назвали его красноглазым и предположили, что животное изображает пенсионера.

В сообществе Заельцовского района в соцсети «ВКонтакте» провели опрос на тему, нравится ли жителям такой «креатив». Более 65% проголосовали против лемура. «Какой же это креатив? Это интеллектуальная недостаточность», – написали в комментариях.

«Наш лемур – это лемур "Катта". Это не образ пенсионера или молодого парня, это не бизнесмен и не спортсмен! Выйдя в город, ему пришлось надеть на себя одежду! Почему-то некоторых это смутило», – написали в четверг в соцсетях зоопарка.

Сотрудники учреждения уточнили, что с помощью необычного баннера пытались привлечь к себе внимание пожилых новосибирцев, а также их родственников, которые могут пригласить их в зоопарк. В итоге период, когда пенсионеры могут посетить зоопарк бесплатно, продлили до 27 апреля.

«У лемуров действительно глаза желто-красного оттенка, пиджак мы подобрали максимально стильный, а если вы подумали что-то негативное, то это лишь ваши мысли», – добавили в соцсетях зоопарка.

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