Реклама зоопарка с лемуром в пиджаке вызвала споры в Новосибирске

Новосибирский зоопарк прорекламировал Декаду пожилого человека с помощью баннера с лемуром в пиджаке. Новосибирцы начали обсуждать плакат в соцсетях – многих он возмутил. Руководство учреждения поспешило оправдаться.
На баннере, посвященном Декаде пожилого человека в зоопарке, изображен лемур в пиджаке. Новосибирцы в соцсетях назвали его красноглазым и предположили, что животное изображает пенсионера.
В сообществе Заельцовского района в соцсети «ВКонтакте» провели опрос на тему, нравится ли жителям такой «креатив». Более 65% проголосовали против лемура. «Какой же это креатив? Это интеллектуальная недостаточность», – написали в комментариях.
«Наш лемур – это лемур "Катта". Это не образ пенсионера или молодого парня, это не бизнесмен и не спортсмен! Выйдя в город, ему пришлось надеть на себя одежду! Почему-то некоторых это смутило», – написали в четверг в соцсетях зоопарка.
Сотрудники учреждения уточнили, что с помощью необычного баннера пытались привлечь к себе внимание пожилых новосибирцев, а также их родственников, которые могут пригласить их в зоопарк. В итоге период, когда пенсионеры могут посетить зоопарк бесплатно, продлили до 27 апреля.
«У лемуров действительно глаза желто-красного оттенка, пиджак мы подобрали максимально стильный, а если вы подумали что-то негативное, то это лишь ваши мысли», – добавили в соцсетях зоопарка.
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