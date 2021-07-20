Боевые стрельбы С-500 впервые показали на видео

Минобороны России впервые показало боевые стрельбы новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», сообщает пресс-служба военного ведомства.
Испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели проводились на полигоне Капустин Яр. По данным средств объективного контроля цель поражена, говорится в сообщении.
Зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.
Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.
После завершения полного цикла испытаний предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.
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