Боевые стрельбы С-500 впервые показали на видео

Минобороны России впервые показало боевые стрельбы новейшей зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей», сообщает пресс-служба военного ведомства.

Испытательные стрельбы по скоростной баллистической цели проводились на полигоне Капустин Яр. По данным средств объективного контроля цель поражена, говорится в сообщении.

Зенитная ракетная система С-500 не имеет аналогов в мире и предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Проведенные в рамках испытаний боевые стрельбы подтвердили заданные тактико-технические характеристики и высокую надежность российской военной техники ПВО.

После завершения полного цикла испытаний предусматривается поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.