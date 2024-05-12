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Военное агентство DARPA показало на видео испытания робота‑танка

Источник:
Sibnet.ru
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Управление перспективных проектов Минобороны США (DARPA) опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний новейшего робота-танка RHP.

RHP (RACER Heavy Platform) оснащен массивом сенсоров и искусственным интеллектом, позволяющим самостоятельно ориентироваться на поверхности. Машина имеет массу 10,8 тонны, длину — шесть метров и обладает высокой проходимостью.

Новый американский робот-танк может стать платформой для боевых систем с установкой различных комплексов вооружения. Он может использоваться как инженерная машина для разминирования, использоваться для доставки боеприпасов и других грузов.

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Топ комментариев

scorpion2777

Харьков начал становится для укров дотационным и не имеющим стратегического значения.

nicollaich

Цеивроппейцы.Зря вы не выполняли Минские соглашения.

Asd10

У военных работа такая. Укроп мясорубить.

mosquito__2010

У кастрюль из Томска интересная такая особенность - они сливаются. Сначала врут потом сливаются. Интересно...