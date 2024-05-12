Военное агентство DARPA показало на видео испытания робота‑танка

Управление перспективных проектов Минобороны США (DARPA) опубликовало на своем YouTube-канале видео испытаний новейшего робота-танка RHP.

RHP (RACER Heavy Platform) оснащен массивом сенсоров и искусственным интеллектом, позволяющим самостоятельно ориентироваться на поверхности. Машина имеет массу 10,8 тонны, длину — шесть метров и обладает высокой проходимостью.

Новый американский робот-танк может стать платформой для боевых систем с установкой различных комплексов вооружения. Он может использоваться как инженерная машина для разминирования, использоваться для доставки боеприпасов и других грузов.