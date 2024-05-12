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Эксперт раскрыл особенности переданных на фронт танков Т‑90М

Источник:
Sibnet.ru
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«Уралвагонзавод» в преддверии Дня Победы отправил российским войска в зоне СВО эшелон танков Т-90М «Прорыв». Военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин дал оценку этим машинам.

«У него установлена новая башня, довольно красивый вид у этого танка, современный. Он оснащен системой управления огнем «Калина», и вооружение, и новые автоматы заряжания использовать могут, и боеприпасы довольно современного образца», — сказал эксперт в интервью «Ленте.ру» Кошкин.

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По его словам, «весьма эффективны» модернизированная пушка калибра 125 миллиметров, дистанционно управляемая 12,7-миллиметровая зенитная установка.

Улучшалось и место командира, и система управление огнем. Также у него модульная защита третьего поколения, так что этот танк отвечает запросам сегодняшнего дня и в условиях специальной военной операции (СВО) зарекомендовал себя очень хорошо, заключил эксперт.

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