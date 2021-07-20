Несколько фан-зон создадут в Новосибирске к МЧМ-2023

Как минимум две фан-зоны откроются в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году, сообщил журналистам во вторник министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

По словам Ахапова, одна из фан-зон будет находиться вблизи новой ледовой арены. Вторую могут организовать на территории спорткомплекса «Локомотив-Арена» на Ипподромской магистрали.

«Возможно, мы будем отрабатывать и третий вариант – ЛДС "Сибирь", намоленное сегодня место и основной дом нашей хоккейной "Сибири"», – добавил министр.

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Также, по его словам, порядка 15 фан-зон разместят в домах культуры муниципальных образований Новосибирской области.

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в 2023 году. Часть матчей состоится в Новосибирске на новой хоккейной арене, которая сейчас находится на этапе строительства.