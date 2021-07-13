Новый парк у ЛДС в Новосибирске откроется через год

Парк появится на прибрежной территории возле строящейся ледовой арены в Новосибирске, его планируют открыть следующим летом, сообщил во вторник пресс-центр мэрии.

«Долгое время прибрежная территория никак не благоустраивалась, поскольку это подтопляемая зона. Сейчас она активно осваивается, скоро здесь будет современный парк с площадками для семейного, активного отдыха, занятий спортом. Чтобы во время паводка ее не подтопило, часть дорожек и центральная часть парка будет поднята на 4 метра», – сказал мэр Анатолий Локоть.

Предстоит благоустроить 15 гектаров. Власти города поставили подрядчику задачу завершить основные работы в июне 2022 года, чтобы в новый парк могли перенести часть мероприятий, посвященных Дню города.

За текущий сезон будут выполнены все земляные работы. Запланировано привезти и уложить около 75 тысяч кубометров песка, чтобы сформировать дорожки и площадки выше уровня сезонного подтопления.

После этого под землей проложат коммуникации и приступят к оформлению дорожно-тропиночной сети, укладке асфальта, плитки и других покрытий.

В следующем году в новом парке планируется установить опоры освещения, малые архитектурные формы, скамейки, детское игровое оборудование.

Ранее власти оценили проект парка у ЛДС в 433,5 миллиона рублей. Новый ЛДС строят на левом берегу Оби недалеко от остановки «Горской» к Молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.