Ласточки оккупировали стройку ЛДС в Новосибирске

В унисон звукам технике на месте строительства ЛДС в Новосибирске звенят голоса ласточек-береговушек. Маленькие птахи, прилетевшие к родным берегам, вырыли сотни гнезд в груде технического песка на берегу Оби, чем удивили рабочих и горожан.

Владимир Иванович помнит это берег с детства. Раньше ходил сюда рыбачить, а затем — просто полюбоваться природой и поговорить с любителями рыбной ловли, которых здесь еще несколько лет назад, уверят он, было много.

«А теперь все разворошили. Ни рыбаков, ни рыбы», — он сводит брови к переносчице, но потом смотрит на песчаную гору, и складка у бровей исчезает. «Вот, смотри, где построили! И как? Это же просто песок».

Сколько гнезд успели вырыть юркие береговушки пока неизвестно, специалистам еще предстоит пересчитать птичьи дома. Орнитолог Алексей Маслов объясняет — ласточки прекрасно знают, где строить гнезда: «Они видят подходящие места для нор, где им удобно копать, где получается. А эта куча песка пролежала зиму, слежалась под снегом, приняла подходящую форму».

В Новосибирской области обитает около 300 видов птиц, и только 50 из них перелетные. Для ласточек-береговушек Сибирь — родной дом. Здесь они выводят птенцов, а когда осенью заканчивается еда (насекомые) они улетают в теплые края.

В отличие от редких прохожих, у рабочих нет времени на наблюдение за птицами — строительный сезон в Сибири короткий, работа в самом разгаре. «Ласточки? — громко переспрашивает один из рабочих, пытаясь перекричать шум двигателя. — Да, недели две назад мы их заметили. Сейчас нам даже ездить в ту сторону нельзя, пока птенцы на крыло не встанут».

«Выселять нельзя»

Орнитологи оправдывают строителей — именно они первыми заметили пернатых в песке, предназначенном для работы, и очень удивились — в прошлом году этот песок оставил пернатых равнодушными, а тут вдруг сотни гнезд.

Именно строители, говорит Маслов, позвали на помощь орнитологов. Бездумно разрушить ласточкин дом рука не поднялась, хотя котлован планировалось использовать в работах.

«Строительство ведется в соответствии с разработанной дорожной картой. Сохранение песчаного карьера и спасение гнезд ласточек-береговушек не повлияет на ее выполнение», — приводит слова министра строительства области Ивана Шмидта пресс-служба ведомства.

Приметы: Увидеть первым ласточку весной — к счастью на весь год. Разорить гнезда ласточки — к пожару в доме, болезни и нищете.

По словам орнитолога, береговушки весьма лояльны к людям, и случившееся яркое тому доказательство — этих птах не испугала даже строительная техника. Впрочем, песок все равно достанется строителям, правда не раньше августа.

«Сейчас ласточки еще не вывели птенцов, у них, скорее всего, там (в гнездах) яйца. И выселять их оттуда нельзя. Пару недель у них длится насиживание. В первых числах июля появятся птенцы и дней через 20 они начнут летать», — говорит Маслов.

Он считает, что птицам со стороны строителей сейчас ничего не угрожает. Гораздо опаснее могут быть любопытные горожане, если решат залезть на нестабильный песок. В этом случае часть береговушек может потерять свои гнезда и птенцов.