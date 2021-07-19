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Нестабильная погода установится в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Неоднородный характер погоды спрогнозировали синоптики для Забайкальского края на предстоящей неделе, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Прошедшие выходные в Забайкальском крае установилась по-летнему жаркая погода. Так, столбик термометра днем доходил до 31 градуса выше нуля. А погода на предстоящей неделе будет «капризной», отметили синоптики.

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами по Забайкальскому краю, в начале недели по южной половине с ливнями. Температура воздуха ночью понизится до 12-17 градусов тепла, а при прояснении до градусов.

Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов, а в четверг по юго-восточным районам столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами будет отмечаться туман.

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Забайкалье #Гео
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ANVikulov

этих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...

karuto

Смешно. Команда комик-гетмана отжигает.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...
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