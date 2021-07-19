Нестабильная погода установится в Забайкалье

Неоднородный характер погоды спрогнозировали синоптики для Забайкальского края на предстоящей неделе, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Прошедшие выходные в Забайкальском крае установилась по-летнему жаркая погода. Так, столбик термометра днем доходил до 31 градуса выше нуля. А погода на предстоящей неделе будет «капризной», отметили синоптики.

Кратковременные дожди с грозами пройдут местами по Забайкальскому краю, в начале недели по южной половине с ливнями. Температура воздуха ночью понизится до 12-17 градусов тепла, а при прояснении до градусов.

Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов, а в четверг по юго-восточным районам столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами будет отмечаться туман.