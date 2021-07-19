Нестабильная погода установится в Забайкалье

Неоднородный характер погоды спрогнозировали синоптики для Забайкальского края на предстоящей неделе, сообщила пресс-служба регионального Гидрометцентра.
Прошедшие выходные в Забайкальском крае установилась по-летнему жаркая погода. Так, столбик термометра днем доходил до 31 градуса выше нуля. А погода на предстоящей неделе будет «капризной», отметили синоптики.
Кратковременные дожди с грозами пройдут местами по Забайкальскому краю, в начале недели по южной половине с ливнями. Температура воздуха ночью понизится до 12-17 градусов тепла, а при прояснении до градусов.
Днем температура воздуха прогреется до 23-28 градусов, а в четверг по юго-восточным районам столбик термометра поднимется до 32 градусов выше нуля. Ветер умеренный, днем при грозах порывистый. В утренние часы местами будет отмечаться туман.
nastya19944Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.
ANVikulovэтих спекулянтов грызть надо и сажать . Циркачи это издевательство над животными. Довно закон надо принять...
karutoСмешно. Команда комик-гетмана отжигает.
ifhbrjdНу вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...