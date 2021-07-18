НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Профессор из США объяснил желание Запада договориться с Россией

Источник:
Gazeta Wyborcza
204 1
Фото: © Пресс-служба президента России

Запад хочет заручиться поддержкой России в сдерживании Китая и ему придется принять российского лидера Владимира Путина таким, какой он есть, уверен профессор Нью-Йоркского университета Мелвин Краусс.

Профессор в статье для польского издания Gazeta Wyborcza напомнил об инициативе президента США Джо Байденом по возобновлению отношений с Москвой, выдвинутой им на встрече с лидерами Франции и Германии.

Главная внешнеполитическая задача Вашингтона сейчас — это сдерживание Китая. И решить ее невозможно без ключевого игрока в регионе — России, отметил эксперт. Это объясняет тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон стали непрестанно призывать к перезагрузке отношений с Москвой.

«У хозяина Кремля есть несколько причин, чтобы "сыграть в футбол" с Байденом», — отметил Краусс. По его мнению, во-первых, Путин избегает международной изоляции России. Во-вторых, сотрудничество с Пекином не так выгодно Москве.

Польша, Нидерланды и Прибалтийские страны возмущены сближением лидеров Запада с Россией. Профессор называет этот протест «истерическим», поскольку в нынешней внешнеполитической ситуации он не имеет смысла.

Еще по теме
Саакашвили предсказал расширение границ Украины «по Кавказ»
Украинский профессор заявил о бессилии НАТО в войне с Россией
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Шойгу
Лавров назвал провалом бегство США из Афганистана
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Медведь напал на дрессировщицу в цирке в Кузбассе
СК поставил на контроль дело об аварии с Ан-28 в Томской области
Тело младенца нашли в мусорном баке в Красноярском крае
Строитель сорвался с 11 этажа в Красноярске
Самое популярное
Четыре вакцины: чем привиться от коронавируса
Светлана Лобода выпустила новый сингл «Алло»
Девушка-хакер взломала игру Resident Evil Village
Вакцина от коронавируса увеличила риск редкого заболевания
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

ifhbrjd

Ну вот - а говорили, что все вывезли и вывозить больше нечего! Щаз подметут остаатки - и свалят к себе...

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...
Sibnet.Ru