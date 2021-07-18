Профессор из США объяснил желание Запада договориться с Россией

Запад хочет заручиться поддержкой России в сдерживании Китая и ему придется принять российского лидера Владимира Путина таким, какой он есть, уверен профессор Нью-Йоркского университета Мелвин Краусс.

Профессор в статье для польского издания Gazeta Wyborcza напомнил об инициативе президента США Джо Байденом по возобновлению отношений с Москвой, выдвинутой им на встрече с лидерами Франции и Германии.

Главная внешнеполитическая задача Вашингтона сейчас — это сдерживание Китая. И решить ее невозможно без ключевого игрока в регионе — России, отметил эксперт. Это объясняет тот факт, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон стали непрестанно призывать к перезагрузке отношений с Москвой.

«У хозяина Кремля есть несколько причин, чтобы "сыграть в футбол" с Байденом», — отметил Краусс. По его мнению, во-первых, Путин избегает международной изоляции России. Во-вторых, сотрудничество с Пекином не так выгодно Москве.

Польша, Нидерланды и Прибалтийские страны возмущены сближением лидеров Запада с Россией. Профессор называет этот протест «истерическим», поскольку в нынешней внешнеполитической ситуации он не имеет смысла.