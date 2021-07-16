МВД предложило снизить транспортный налог при добровольном ТО

МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр, сообщил глава ГИБДД страны Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — цитирует ТАСС Черникова.

Он добавил, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.

Глава Госавтоинспекции напомнил, что ведомство выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения были направлены в российское правительство.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.