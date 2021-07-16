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МВД предложило снизить транспортный налог при добровольном ТО

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

МВД России предлагает снизить стоимость полиса ОСАГО и понизить ставки транспортного налога для тех водителей, которые добровольно прошли техосмотр, сообщил глава ГИБДД страны Михаил Черников.

«МВД России полагает возможным проработать меры стимулирования владельцев транспортных средств к добровольному прохождению техосмотра — такими мерами могли бы стать понижение ставки транспортного налога, а также снижение стоимости полиса ОСАГО», — цитирует ТАСС Черникова.

Он добавил, что МВД России предлагает заинтересованным министерствам и ведомствам подготовить соответствующие изменения в законодательные акты РФ, регулирующие вопросы технического осмотра транспортных средств.

Глава Госавтоинспекции напомнил, что ведомство выступило с инициативой отменить обязательное прохождение технического осмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам. Соответствующие предложения были направлены в российское правительство.

Президент России Владимир Путин 2 июля подписал закон, отменяющий необходимость проведения техосмотра машин для получения полиса ОСАГО. Закон вступит в силу 22 августа 2021 года.

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~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

Uynachalnica

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