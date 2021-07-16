Новую баню построили для Агафьи Лыковой

Строители построили баню и собрали печь для отшельницы Агафьи Лыковой, сообщил руководитель заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

«Построили новую баню, провели работы по дополнительной обшивки и утеплению дома, обустроили погреб и, самое главное, построили русскую печь, в конструктив которой вносила правки сама Агафья Карповна», — написал Непомнящий.

Печь вышла размерами 1,5 на 2 метра и по просьбе Агафьи построена на окладе. Для доставки материала на строительство русской печи потребовалось шесть рейсов на аэролодках. Использовалось 1,5 тысячи штук огнеупорного кирпича и 1 тонна раствора для его кладки. Баня не большая, но получилась на мой взгляд очень симпатичная.

Всего же на данном этапе работ было организовано 14 рейсов на специальной аэролодке для доставки материала и рабочих.

«Выражаю огромною благодарность от себя лично и от Агафьи Карповны Лыковой, за помощь в организации строительства промышленнику и предпринимателю Олегу Владимировичу Дерипаске», — отметил Непомнящий.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. В 1990 году отшельница решилась на переезд в женский монастырь, но через несколько месяцев вернулась на заимку.