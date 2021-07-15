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Доступный смартфон Xiaomi Redmi 10 получит мощную камеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустит новое поколение доступных смартфонов Redmi. В частности, новые аппараты получат мощные камеры.

Так, камерный блок Redmi 10 будет состоять из трех сенсоров, главный из которых — флагманский 50-мегапиксельный Samsung ISOCELL JN1, пишет Gizmochina. Ожидается, что в смартфоне будет установлен чипсет MediaTek.

Смартфон будет поставляться в варианте с двумя SIM-картами и поддержкой 4G. Телефон выйдет в трех вариантах: 4/64, 4/128 и 6/128 ГБ. В качестве аппаратной начинки выступит MIUI 12.5 на базе Android 11.

Точные сроки выхода новой линейки пока остаются неизвестными, но модель уже сертифицирована в нескольких странах. Цены также будут объявлены позднее, сейчас Redmi 9 в России стоит в среднем 10 тысяч рублей.

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Топ комментариев

~ST~

так вот оно кто был против новой конституции

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

RS1981

Ахаха......))))) Максимка больше всех отличился....)))

pepelmetal

Цитатаотказ трем однополым парам из России заключить брак 3 дизлайка у новости, совпадение, не думаю...
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