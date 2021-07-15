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Роструд уточнил правила отстранения непривитых сотрудников

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Роструд направил ассоциации НК «Объединение корпоративных юристов» письмо, в котором разъяснил механизм отстранения сотрудников от работы в случае, если они отказываются привиться от коронавируса и не имеют противопоказаний.

Таких граждан нужно отстранять от работы без сохранения зарплаты, приводят «Известия» содержание документа. В письме также сказано, что такая мера предусмотрена в Трудовом кодексе РФ. В статье 76 ТК РФ отмечено, что это можно сделать не только в случаях, которые перечислены в кодексе или федеральных законах. Обоснованием могут стать другие нормативно-правовые акты.

В письме также сказано, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. «Она становится обязательной, если в субъекте вынесено соответствующее постановление главного санитарного врача о вакцинации отдельных категорий граждан (сотрудников некоторых отраслей)», — сказано в пояснениях Роструда.

Поэтому работодатель вправе отстранить сотрудника без сохранения заработной платы, речь идет в том числе и о тех, которые работают удаленно и не имеют противопоказаний к прививке.

Дата отстранения зависит от сроков проведения вакцинации в регионе, сказано в документе Роструда. Например, Москва первой ввела на своей территории обязательную кампанию по вакцинации 60% сотрудников торговли, общепита, салонов красоты и так далее.

До 15 июля их следует привить первым компонентом, до 15 августа — вторым. Полагаем, что отстранение от работы в связи с отказом работника от вакцинации должно быть оформлено с 15 августа, сказано в документе Роструда.

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