Песков опроверг перенос выборов в Госдуму

Информация о возможном переносе выборов в Госдуму является лживой, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

Ранее ряд изданий написали, что власти рассматривают варианты переноса выборов с сентября на конец года или следующую весну из-за ситуации с пандемией коронавируса. Эксперты полагают, что введенные в регионах запреты негативно влияют на рейтинг «Единой России».

Информацию о переносе выборов также опроверг ЦИК. Ранее избирком заверил федеральный список и список кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России — За правду», а также ЛДПР.

Положение о многодневном голосовании на выборах в Госдуму утвердили 1 июля. Они пройдут в три дня с 17 по 19 сентября. На выборах будут применяться несколько форм голосования: на участках, «вне помещения для голосования», на дому.