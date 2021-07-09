НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Ученые определили самую умную породу собак

Источник:
«Популярная механика»
226 0
Фото: © Nate Steiner

Исследователи изучили собак различных пород, чтобы выяснить их интеллект. Все псы проходили специальное трехмесячное обучение, направленное на запоминание названий игрушек. В результате ученым удалось определить самую умную породу.

Оказалось, что только семь собак из 40 в ходе обучения смогли выучить названия своих игрушек. Все они принадлежали к породе бордер-колли. Примечательно, что одна из этих собак в конце программы могла распознавать названия сразу 37 предметов.

Тесты показали, что способностью запоминать обладали как щенки, так и взрослые псы. При этом собаки других пород нередко не могли выучить название даже одной игрушки, которую ежедневно на протяжении трех месяцев называл животному его хозяин.

Хорошие интеллектуальные способности этой породы подтверждает бордер-колли по кличке Чейзер, попавший в книгу рекордов Гиннесса. Этот пес знал сразу тысячу существительных.

Еще по теме
Лиса покусала неосмотрительную туристку возле Байкала
Орнитологи навестят ласточек со стройки ЛДС в Новосибирске
Кошек посоветовали изолировать от больных коронавирусом
Специалисты предупредили туристов о «медвежьем» лете в Сибири
смотреть все
Жизнь #Звери
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Nintendo показала новую игровую приставку Switch
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Картина дня
США ввели новые санкции против российских компаний
Россия не станет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Мошенники запустили схему обмана с «бонусами за вакцинацию»
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

artemizz

ЦитатаСейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не...

Uynachalnica

Они еще здороваются со специальными удлинителями на руке.

ponhik78

Про "убийцу" все вопросы к журналистам))) Это аналог карьерников Вольво, Катерпиллер, Белл..., но ни...

AVM2

Забыли добавить слово ДОБРОВОЛЬНОЙ.
Sibnet.Ru