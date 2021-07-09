Ученые определили самую умную породу собак

Исследователи изучили собак различных пород, чтобы выяснить их интеллект. Все псы проходили специальное трехмесячное обучение, направленное на запоминание названий игрушек. В результате ученым удалось определить самую умную породу.

Оказалось, что только семь собак из 40 в ходе обучения смогли выучить названия своих игрушек. Все они принадлежали к породе бордер-колли. Примечательно, что одна из этих собак в конце программы могла распознавать названия сразу 37 предметов.

Тесты показали, что способностью запоминать обладали как щенки, так и взрослые псы. При этом собаки других пород нередко не могли выучить название даже одной игрушки, которую ежедневно на протяжении трех месяцев называл животному его хозяин.

Хорошие интеллектуальные способности этой породы подтверждает бордер-колли по кличке Чейзер, попавший в книгу рекордов Гиннесса. Этот пес знал сразу тысячу существительных.