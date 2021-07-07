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Попадающие под налог о роскоши авто решили сделать дороже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com

Автомобили дороже 4 миллионов рублей должны облагать налогом на роскошь, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. Сейчас эта планка установлена на отметке в 3 миллиона рублей.

«Мы подняли цифры (нижнюю планку стоимости машин, на основании которой рассчитывается налог на роскошь), исходя из простой логики: мы посчитали, когда в последний раз была эта цифра указана, посмотрели инфляцию. Сегодня практически можно в два раза эту сумму поднять. Поэтому решение вопроса есть», — заявил Катасонов агентству «Москва».

Согласно законопроекту, предлагается повысить нижнюю планку стоимости автомобилей, исходя из которой определяется налог на роскошь, с действующих 3 миллионов до 4 миллионов рублей.

Из-за роста цен на автомобили дороже 3 миллионов рублей стали стоить не только премиальные марки, но и модели, рассчитанные на массового покупателя.

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