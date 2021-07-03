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Путин освободил некоторых россиян от налогов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает некоторых россиян от уплаты налога на доходы физических лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, от подачи декларации 3-НДФЛ освобождаются граждане, получившие доход в пределах одного миллиона рублей от продажи жилой недвижимости и в пределах 250 тысяч — от нежилой недвижимости.

Доход может быть рассчитан в размере всей суммы сделки в том случае, если объект недвижимости был подарен, а затем продан или в виде разницы между ценами продажи и покупки, отмечается в документе.

Прежний порядок предписывал уплачивать НДФЛ в размере 13% от прибыли, полученной при продаже недвижимости. Избежать этого можно при условии, что объект недвижимости находился в собственности плательщика более пяти лет.

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olegsbeglov

Верните запрет работать более 8 часов в день без доплаты, зарплату маленькую получать, к врачу записываться...

Иркут 69

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Dima73

То есть известные части занимались известными методами, и не один год,используя облачные сервисы Microsoft...

nastya19944

Пообещал и сделал разные понятия.
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