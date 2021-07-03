Путин освободил некоторых россиян от налогов

Президент Владимир Путин подписал закон, который освобождает некоторых россиян от уплаты налога на доходы физических лиц, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новым правилам, от подачи декларации 3-НДФЛ освобождаются граждане, получившие доход в пределах одного миллиона рублей от продажи жилой недвижимости и в пределах 250 тысяч — от нежилой недвижимости.

Доход может быть рассчитан в размере всей суммы сделки в том случае, если объект недвижимости был подарен, а затем продан или в виде разницы между ценами продажи и покупки, отмечается в документе.

Прежний порядок предписывал уплачивать НДФЛ в размере 13% от прибыли, полученной при продаже недвижимости. Избежать этого можно при условии, что объект недвижимости находился в собственности плательщика более пяти лет.