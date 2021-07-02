Xiaomi придумала смартфоны без физических кнопок

Xiaomi разрабатывает смартфоны без физических кнопок и с многомодульными камерами, выяснили инсайдеры, изучившие патентную документацию китайской компании.

Изображения устройств опубликованы на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР. Всего в патентах предлагается четыре варианта исполнения смартфонов.

Так, все аппараты имеют дисплей без рамок, при этом три модели имеют округлый корпус, тогда как еще одна выполнена в прямоугольном исполнении. Экран смартфонов получит перфорацию для одинарной или двойной фронтальной камеры.

У трех предложенных устройств полностью отсутствуют физические кнопки управления. Предположительно, их заменят сенсорные площадки на боковых гранях. Еще один смартфон имеет кнопки.

Что касается тыльной камеры, то она заключена в блок прямоугольной формы с закругленными углами. Три основных модуля выстроены в ряд по вертикали. Рядом также находятся два вспомогательных датчика и вспышка.

Технические характеристики смартфонов остаются неизвестными. При этом пока неясно, будут ли выпущены коммерческие устройства с запатентованным дизайном, или они останутся на уровне бумажных прототипов.