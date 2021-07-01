Астрономы обнаружили «невозможную» звезду

Американские астрономы открыли крайне необычную звезду с экстремальным магнитным полем, которое почти в миллиард раз мощнее, чем у нашего Солнца.

«Невозможные» характеристики принадлежат белому карлику, который одновременно является самым маленьким и самым массивным белым карликом из всех, которые когда-либо наблюдали исследователи, пишет Nature.

Его масса превышает массу Солнца, при этом небесное тело размером с Луну. Объект получил название ZTF J1901 + 1458, он вращается вокруг своей оси с бешеной скоростью — один оборот звезда совершает каждые семь минут.

Карлик расположен всего в 130 световых годах от Земли, а его возраст составляет около 100 миллионов лет или меньше. Несмотря на аномальные показатели, астрономы уверены, что в Галактике должны быть похожие объекты.

Белые карлики — это плотные сжавшиеся остатки звезд. Они образуются, когда светила в конце срока своей жизни сбрасывают с себя внешние слои после выгорания основного топлива. Считается, что белыми карликами становятся 97% звезд Вселенной.