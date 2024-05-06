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Бабочка заняла третье место в шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Маска»

Бабочка заняла третье место в пятом сезоне шоу «Маска» и была вынуждена показать свое лицо.

Все члены жюри были уверены, что под маской Бабочки скрывается Люся Чеботина, хотя они долго не могли догадаться, что это она.

Когда Бабочка сняла маску, под ней действительно оказалась Люся Чеботина, известная по хиту «Солнце Монако».

Четвертое место в «Маске» занял Змей Горыныч. Под маской скрывалось трио Дмитрий Сорокин, Андрей Аверин и Зураб Матуа.

Перед финалом были раскрыты другие участники: Акула (Артем Качер), Арлекин (Mia Boyka), Водяной (Стас Ярушин), Горилла (Акмаль), Кактус (Катя Иванчикова), Кукуруза (Сергей Майоров), Матрешка (Анастасия Стоцкая), Мотылек (Настасья Самбурская), Перец (Дава), Щенок (Денис Клявер).

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