Xiaomi объявила глобальную распродажу для россиян

Компания Xiaomi запустила летнюю распродажу в своем официальном российском онлайн-магазине, акция продлится до 11 июля. Компания предлагает щедрые скидки на смартфоны, телевизоры и другую технику.

Так, в рамках распродажи предлагаются скидки до 5 тысяч рублей и различные подарки при покупке мобильных устройств Xiaomi и Redmi. При этом есть и более заметные скидки, но уже на точечные позиции.

Например, флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 можно купить за 75 990 вместо прежних 85 990 рублей. Таким образом, скидка составляет 10 тысяч рублей. На 65-дюймовый телевизор Mi TV 4S предлагается скидка в 7 тысяч рублей — он обойдется в 52 990 вместо прежних 59 990 рублей

Роботизированный пылесос с функцией влажной уборки Mi Robot Vacuum Mop P доступен с дисконтом в 6 тысяч рублей, а Mi Robot Vacuum Mop можно купить со скидкой в 5 тысяч рублей, следует из данных онлайн-магазина.

Популярные смартфоны Xiaomi Mi 10T и 10T Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 8 Pro подешевели на 4 тысяч рублей. В целом компания временно снизила цены практически на весь ассортимент техники, интересных предложений довольно много.