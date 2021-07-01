Глава ГИБДД заявил об идее разогнать некоторые дороги до 150 км/ч

Госавтоинспекция рассматривает повышение максимально допустимой скорости на некоторых дорогах страны до 150 километров в час, но там, где это безопасно, заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

«(Рассматриваем) повышение скорости до 150 километров в час на некоторых участках дорог, но там, где это безопасно», — цитирует ТАСС Черникова.

Глава Госавтоинспекции также отметил, что многие водители смогут с большим комфортом проехать по некоторым участкам дорог.

«Я думаю, что водители будут благодарны, когда они смогут комфортно проехать участок дороги со скоростью, которая обеспечит безопасность, и она будет не минимизирована до какого-то очень мелкого предела», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время Госавтоинспекция будет участвовать в вынесении заключения по проектам организации дорожного движения и комплексных схем и сможет давать указания по размещению знаков, дорожных камер и разметок.