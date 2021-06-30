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Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа «Союза-11»

Источник:
Sibnet.ru
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Роскосмос опубликовал переговоры членов экипажа космического корабля «Союз-11» Георгия Добровольского, Владислава Волкова и Виктора Пацаева, погибшего 50 лет назад при возвращении на Землю корабля «Союз-11».

В документах говорится о подготовке к пуску «Янтаря» (позывной экипажа). «Заря» (измерительный пункт) рассказывает о медицинских показателях космонавтов. «У вас параметры отличные. И частота дыхания отличная. Пульс не превышает 76 у всех. Имейте ввиду это. Все это очень хорошо», — доложили с измерительного пункта.

В отдельном разделе опубликованы фрагменты переговоров после расстыковки с орбитальной станцией «Салют-1». В них космонавты сообщают, что видят Землю и начали ориентацию.

«Посадка будет происходить за 10 минут до восхода Солнца», — передает «Заря». В ответ на вопрос об ориентации корабля относительно Земли «Янтарь» сообщает: «Мы увидели Землю, увидели!»

Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк».

В момент отделения спускаемого аппарата от приборного и орбитального отсеков на высоте около 150 километров связь с экипажем внезапно прервалась. Аппарат штатно приземлился в заданном районе Казахстана. Поисковая группа, открыв люк, обнаружила лежащих в креслах космонавтов без признаков жизни.

Комиссия, расследовавшая причины катастрофы, установила, что космонавты погибли из-за разгерметизации аппарата в результате преждевременного открытия одного из вентиляционных клапанов (необходимы для выравнивания давления при спуске в атмосфере). 

Причиной смерти стала взрывная декомпрессия. Космонавты тогда летали на орбиту без скафандров.

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