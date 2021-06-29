Отдаленные красноярские поселки осветят с помощью солнечных батарей

«Россети Сибирь» направят 228 миллионов на развитие солнечной энергетики в отдаленных поселках Красноярского края, Мотыгинский район станет первым в регионе, где появятся альтернативные источники электроэнергии, сообщает пресс-служба компании.

Компания «Россети Сибирь» использует «зеленые» технологии для электроснабжения потребителей в изолированных территориях – поселениях, куда технологически сложно протянуть линии электропередачи. Таких поселков в Красноярском крае более 100, и Мотыгинский район станет пилотом.

Энергетики запланировали реконструкцию энергообъектов в пяти отдаленных поселках Мотыгинского района, где электричество в дома подается от дизель-генератора лишь несколько часов в день.

Для круглосуточного энергоснабжения энергетики заменят линии электропередачи, устаревшие и малоэффективные дизель-генераторные установки с высоким расходом топлива на современное оборудование, использующее для генерации электричества энергию солнца. Пять автономных гибридных электроустановок (АГЭУ) будут построены здесь в период 2023-2024 годы. Это затраты порядка 228 миллионов рублей.