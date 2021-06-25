Футбол Дзюбы на Евро-2020 назвали «стоячим»

Капитан национальной команды Артем Дзюба недостаточно подвижно играл в матчах чемпионата Европы-2020, заявил бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев.

«Стоячий футбол давно закончился везде, кроме РПЛ. Когда ты забиваешь по четыре мяча "Тамбову", это не помогает обыгрывать сильных соперников на международном уровне», — цитирует Газаева «Спорт-Экспресс».

Бывший наставник российской сборной отметил, что после провала на Евро-2020 нужно создавать новую, энергичную, подвижную команду с сильным характером, которая позволит решать поставленные задачи.

На Евро-2020 Дзюба отметился голевой передачей в игре с Финляндией, а также голом с пенальти в матче с Данией. Сборная России заняла четвертое место в своей группе и не смогла попасть в плей-офф.